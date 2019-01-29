Sermaye dönemi bitti

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya'da yol ayrımı yaşandı. Sarı kırmızılılar Teknik Direktör Hakan Sermaye’yi görevden aldı. Kıbrıs Kupası ilk turunda Düzkaya'ya elenilmesi ayrılığın baş etkeni oldu.

Çetinkaya başkanı Süleyman Yemen yeni teknik adam arayışının bugünden itibaren başlayacağını, yönetim kurulunun hemfikir olduğu 1-2 isimle görüşüleceğini belirtti.

Kolcu ve Altay’ın isimleri geçiyor

Yaşanan bu ayrılık sonrasında Çetinkaya’daki teknik adam koltuğu için spor kamuoyunda iki isim geçiyor. Daha önce Çetinkaya’da görev yapan ve önemli başarılar yakalayan Turan Altay’ın yanı sıra Derviş Kolcu’nun da adı teknik direktörlük görevi için geçiyor.