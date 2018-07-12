Serkan Soyalan: Issız bir adada 40 gün…

(Gazeteci, Yazar)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Pozitif

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sahaf olurdum.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Öyle büyük bir pişmanlık yaşadığımı hatırlamıyorum.

En büyük sevincim… Jasmine’in dünyama girmesi

Hayatımın dönüm noktası… Gazetecilik ile tanışmam

Beni en çok etkileyen yazar… Gabriel Garcia Marquez

Başucumdaki kitap… “Sofie’nin Dünyası”

En keyif aldığım müzik… Özgün müzik beni dinlendiriyor.

En son izlediğim film… 2005 yapımı bir Türk filmi “Anlat İstanbul”

Kendim için son aldığım şey… Teoman’ın “Söz ve Müzik” kitabı.

Dolabımdaki en gereksiz şey… Kravatlarım

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusal yapım

Kendimde beğendiğim özellik… İnsan sevgisi

Olmasa da olur… Para

Olmazsa olmaz… Aşk

En iyi yaptığım yemek… Makarna türleri

Hayalimdeki dünya… Sınırların ve bayrakların olmadığı bir dünya

Aşk benim için… Nefes almak

Onunla çok tanışmayı isterdim… Aydın Boysan ile rakı masasında sohbet etmek isterdim.

Görmek istediğim yer… Havana

Mutlaka yapmak istediğim… Issız bir adada yapayalnız 40 gün geçirmek istiyorum.

Son olarak söylemek istediklerim… Dünyada sevgi ve kardeşlik daim olsun.