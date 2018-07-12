Serkan Soyalan: Issız bir adada 40 gün…
İçimizdekiler/ Ülviye Akın Uysal
(Gazeteci, Yazar)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Pozitif
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Sahaf olurdum.
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Kıbrıs
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Öyle büyük bir pişmanlık yaşadığımı hatırlamıyorum.
En büyük sevincim… Jasmine’in dünyama girmesi
Hayatımın dönüm noktası… Gazetecilik ile tanışmam
Beni en çok etkileyen yazar… Gabriel Garcia Marquez
Başucumdaki kitap… “Sofie’nin Dünyası”
En keyif aldığım müzik… Özgün müzik beni dinlendiriyor.
En son izlediğim film… 2005 yapımı bir Türk filmi “Anlat İstanbul”
Kendim için son aldığım şey… Teoman’ın “Söz ve Müzik” kitabı.
Dolabımdaki en gereksiz şey… Kravatlarım
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Kitap
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusal yapım
Kendimde beğendiğim özellik… İnsan sevgisi
Olmasa da olur… Para
Olmazsa olmaz… Aşk
En iyi yaptığım yemek… Makarna türleri
Hayalimdeki dünya… Sınırların ve bayrakların olmadığı bir dünya
Aşk benim için… Nefes almak
Onunla çok tanışmayı isterdim… Aydın Boysan ile rakı masasında sohbet etmek isterdim.
Görmek istediğim yer… Havana
Mutlaka yapmak istediğim… Issız bir adada yapayalnız 40 gün geçirmek istiyorum.
Son olarak söylemek istediklerim… Dünyada sevgi ve kardeşlik daim olsun.