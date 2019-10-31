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Serkan Özcezarlı uğurlanıyor

Serkan Özcezarlı uğurlanıyor

Geçitkale Havaalanı yakınlarında önceki gün uçak kazasında yaşamını kaybeden pilot Serkan Özcezarlı için Hava Sporları Federasyonu önünde tören gerçekleştirildi

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Ülkemizde meydana gelen korkunç uçak kazasında hayatını kaybeden deneyimli pilot Serkan Özcezarlı, Hava Sporları Federasyonu'nun Geçitkale Havaalanı'nda düzenlediği törende uğurlandı.

Devrim DEMİR

10.25 Geçitkale Havalanı'ndaki törende Serkan Özcezarlı hayatı ve  havacılıcık alanındaki başarıları anlatıldı ardından Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra tören sona erdi, Özcezarlı'nın cenazesi öğle namazının ardından Cihangir mezarlığına defnedilecek. 

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Özcezarlı'nın cenazesini arkadaşları omuzlarda taşıdı

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10.00  Serkan Özcezarlı'nın eşi ve kızları taziye kabul ediyor. Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaslı aileye taziyelerini iletti.

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09.50 Geçitkale Havaalanı yakınlarında önceki gün uçak kazasında yaşamını kaybeden pilot Serkan Özcezarlı için Hava Sporları Federasyonu önünde tören hazırlığı yapılıyor. Cenazenin az sonra getirilmesi bekleniyor.

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Haber ve fotoğraflar Devrim DEMİR

 

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