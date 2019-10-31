Serkan Özcezarlı uğurlandı

Ülkemizde meydana gelen korkunç uçak kazasında hayatını kaybeden deneyimli pilot Serkan Özcezarlı, Hava Sporları Federasyonu'nun Geçitkale Havaalanı'nda düzenlediği törende uğurlandı. Özcezarlı, Geçitkale'deki törenin ardından Cihangir Mezarlığı'na defnedildi

Devrim DEMİR

12.00 Serkan Özcezarlı kılınan öğle namazının ardından omuzlarda köy mezarlığına getirildi. Özcezarlı göz yaşları içinde toprağa verildi.

11.20 Hava Sporları Federasyonu önünde sona eren törenin ardından pilot Serkan Özcezarlı’nın cenazesi Cihangir Camisine getirildi. Özcezarlı’nın eşi ve annesi tabuta sarılarak göz yaşı döktü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da cenaze törenine katılanlar arasındaydı.

Çekimleri Kıbrıs'ta devam eden "Müstakbel Aile" filminin yönetmeni, oyuncu İlker Ayrık da cezaneye katılanlar arasındaydı.

10.25 Geçitkale Havalanı'ndaki törende Serkan Özcezarlı hayatı ve havacılıcık alanındaki başarıları anlatıldı ardından Hava Sporları Federasyonu Başkanı Zeki Ziya ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı. Konuşmalardan sonra tören sona erdi, Özcezarlı'nın cenazesi öğle namazının ardından Cihangir mezarlığına defnedilecek.

Özcezarlı'nın cenazesini arkadaşları omuzlarda taşıdı

10.00 Serkan Özcezarlı'nın eşi ve kızları taziye kabul ediyor. Dış İşleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaslı aileye taziyelerini iletti.

09.50 Geçitkale Havaalanı yakınlarında önceki gün uçak kazasında yaşamını kaybeden pilot Serkan Özcezarlı için Hava Sporları Federasyonu önünde tören hazırlığı yapılıyor. Cenazenin az sonra getirilmesi bekleniyor.

Haber ve fotoğraflar Devrim DEMİR