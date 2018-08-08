Serkan Kaya yaz konserleri devam ediyor…

Serkan Kaya geçtiğimiz akşam Girne’de yeni açılan Kaya Palazzo Hotel’de sahne aldı. Arabesk müziğin güçlü sesi Kaya, Kıbrıslı sevenleri için şarkılar söylerken; yoğun bir konser maratonu içerisinde olduğunu da belirtti.

Önümüzdeki günlerde İstanbul, Bodrum, Kuşadası, Mersin, Kastamonu gibi çeşitli şehirlerde konser verecek olan sanatçı; bu esnada sağlığını korumayı da ihmal etmiyor. Mümkün olduğunca bolca su ve bitki çayı içtiğini belirten Kaya “Sağlığımızın kıymetini bilelim. İnsan her yaşta diri olmalı. Kendini bırakmayıp, sağlığını mutlaka korumalı.” dedikten sonra hareketli şarkılarla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.