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Serkan Kaya coşturdu

Serkan Kaya coşturdu

Sesi ve besteleriyle gönüllerde taht kuran modern arabeskin temsilcisi Serkan Kaya yeni yılı Girne Grand Pasha Otel SPA&Casino konseriyle karşıladı.

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Sesi ve besteleriyle gönüllerde taht kuran modern arabeskin temsilcisi Serkan Kaya yeni yılı Girne Grand Pasha Otel SPA&Casino konseriyle karşıladı.

Salonu dolduran hayranlarına sevgiye, barış, sağlık ve mutluluk dolu bir yıl dileyen Serkan Kaya, dillerden düşmeyen Gönül Bahçem ve Aşk Ne Demek Bilen Var Mı ? albümlerindeki şarkıları seslendirirken sık sık ayakta alkışlandı. Kendisini dinlemeye gelenler arasında yer alan yakın dostu ünlü sunucu Mesut Yar ve ailesi ile birlikte şarkı söyleyen Kaya “ babalar resitali ” olarak tanımladığı arabesk müziğin duayenleri  Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses’in şarkılarını seslendirdiği bölümde salondaki coşkuya tavan yaptırdı.

Serkan Kaya yaklaşık 3 saatlik canlı performansının sonunda Pasha Casino Halkla İlişkiler Müdürü Özlem Sessizoğlu’nun çiçekleriyle uğurlandı.

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