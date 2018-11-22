“Seriye devam”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’e kötü bir başlangıç yapan ancak son iki hafta da oynadığı karşılaşmaları kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşan Küçük Kaymaklı’da Teknik Direktör Serhat Ertürk, üst üste alınan iki galibiyetten çok mutlu olduğunu belirtirken henüz daha sıkıntılı dönemi atlatmadıklarının altını çizdi. Serhat Ertürk, “Henüz daha sancılı günleri geride bırakmadık. Daha önümüzde kazanmamız gereken çok maç vardır” dedi. Son iki haftaya gelene kadar ligde oynadığı yedi maçtan beş beraberlik, iki de mağlubiyet alan Küçük Kaymaklı takımı, sekizinci hafta Gençler Birliği ve geçtiğimiz hafta Esentepe takımlarını aynı sonuçla 1-0 mağlup ederken, üst üste gelen galibiyetler sonucu takımı olumlu etkilerken, teknik heyeti de ilerisi için umutlandırdı.

Ertürk: “Son iki hafta sahaya ideal 11’e yakın bir takım sürdük”

Küçük Kaymaklı Teknik Direktörü yaptığı açıklamada, sezon başında sakat oyuncularının fazlalığı nedeni ile takım kurmakta zorlandığını, ancak ilerleyen zaman içinde bu oyuncuların iyileşip, forum tutarak takımdaki yerlerini aldıklarını söyledi. “Durum böyle olunca son iki haftada takım olarak ortaya koyduğumuz oyun anlayışı ile galibiyeti kovalayan ve alan taraf biz olduk” diyen Serhat Ertürk, “Dokuz hafta da sadece eksiklerimizi giderdik, ilerleyen haftalarda elde edeceğimiz sonuçlarla daha da yukarılara çıkacağız” dedi.

“G.Gücü maçı bir Lefkoşa derbisidir”

Cumartesi günü Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’ndan, hemen yanı başında bulunan komşusu Gençlik Gücü’nü konuk edeceğini belirten Teknik Direktör Serhat Ertürk, “İki Lefkoşa takımının yıllardır yaşadıkları derbi heyecanını yeniden yaşayacaklarını, önce dostluk, sonra da takımı K.Kaymaklı’nın kazanmasını diledi. Serhat Ertürk, “Derbi maçlarının favorisi olmadığını, ancak bu sürece gelene kadar bir çok olumsuzluklar yaşadıklarını ve son iki haftada yaşananlarla birlikte tüm olumsuzlukları geride bırakarak sadece G.Gücü maçına konsantre olduk” dedi.

“İki hafta daha kazanıp zor viraja gireceğiz”

K.Kaymaklı’nın yabancı oyuncusu John Bello’nun da G.Gücü karşısında forma şansı bulacağını belirten Ertürk, “Cumartesi günü oynayacağımız G.Gücü maçını kazanıp önümüzde yine bire bir rakip olarak gördüğümüz GHE maçının hazırlıklarına başlamak istiyoruz” dedi. Serhat Ertürk, “Oynayacağımız bu iki haftanın ardından Yenicami, Doğan Türk Birliği, Baf Ülkü Yurdu ve Mağusa Türk Gücü karşılaşmaları var. Bizim için çok zor bir viraj ve ne kadar az zararla dönersek o kadar mutlu olacağız” dedi.