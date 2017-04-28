Serinin en kritik virajı

Eren ŞİŞİK

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde Final Serisi’nin 4’üncü maçında Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kozlarını Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda paylaşıyor. Saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmada seride 2-1 önde olan Koopspor maçı kazanması halinde seriyi şampiyon olarak tamamlayacak ve 2016-2017 sezonu şampiyonu olacak. Maçı YDÜ kazanması halinde seri 2-2 olacak ve seri son maça taşınacak. Son maç olması halinde maç NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak.

Kritik maç öncesi Koopspor’un kaptanı Tayfun Kuyan ve YDÜ’nün kaptanı Halil Kutruza, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı. Her iki oyuncu da maça galibiyet için çıkacaklarını ifade etti.

Kuyan: “YDÜ’yü gözümüzde fazla büyütmüyoruz”

Koopspor’un takım kaptanı ve deneyimli oyuncusu Tayfun Kuyan zorlu bir lig serüveninden finale geldiklerini kaydederek, “Biz ligi zor bitirdik, son anda play-off’a kaldık ve finale yükseldik. Ligde de finalde de YDÜ’yü bizim dışımızda yenen olmadı. Bu yüzden YDÜ’yü diğer takımlardan ayırmıyoruz ve gözümüzde fazla büyütmüyoruz.”dedi. YDÜ’yü özellikle final serisinde çok iyi analiz ettiklerini ve derslerine iyi çalıştıklarını kaydeden Tayfun Kuyan, “Derin ve değişken rotasyonlu bir kadromuz var. Finaller her zaman bir strateji savaşıdır. Biz de takım olarak mağlubiyetler aldık ama bunlardan dersler çıkarıp ayağa kalktık, pes edip surat asmadık.”dedi. Koopspor’un kendisinin evi gibi olduğunu ifade eden deneyimli basketbolcu, “Takımda yaş olarak hepsinden büyüğüm. Takımdaki herkesin de benim görüşlerime saygısı var ve bu sebeple de ben herkesle fikirlerimi rahatlıkla paylaşabiliyorum. Kimse de bundan rahatsızlık duymuyor çünkü bizim ortak amacımız Koopspor’un şampiyonluğu, bunu herkes biliyor.”diye konuştu.

“42 yaşındayım ama bu heyecanı yaşamayı gerçekten seviyorum”

Kendisinin geçen yıla göre daha az süre almasının önemli olmadığını ifade eden Tayfun Kuyan, “Benim aldığım sürenin önemi yok, önemli olan benim aldığım sürede takıma ne verebildiğim ve oyun dışı olduğum zamanlarda da ne katabildiğimdir. 42 yaşındayım ama bu heyecanı yaşamayı gerçekten seviyorum. Beni motive eden bu.”dedi.

“Her maçın bir hikayesi vardır”

Arka arkaya ikinci kez şampiyonluğu istediklerini belirten deneyimli basketbolcu, “Şampiyonluğa inanıyoruz, bu akşamki maçı da kazanıp seriyi bitirmek istiyoruz. Ancak biz YDÜ’yü nasıl yendiğimizi ve nasıl yenildiğimizi bilmek zorundayız. Çünkü her maçın bir hikayesi vardır. Bu maçın da hikayesi olacaktır ve bu hikayeyi biz yazmak istiyoruz.”dedi. Karşılarında çok değerli bir rakip olduğunu ve hem yerli hem de yabancı kalitesi yüksek bir takım olduğunun altını çizen Tayfun Kuyan, “Tek dileğimiz centilmence bir maç olsun. Çünkü bir sporcunun sağlığı her şeyden önemlidir. Sonuçta ne kadar kaliteli ve kariyerli bir oyuncu olsanız da rakibe saygı göstermezseniz hiçbir değeriniz yoktur.”dedi.

Kutruza: “Bizim için ya tamam, ya devam maçı”

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ)’nin takım kaptanı Halil Kutruza da çok kritik bir maça çıkacaklarını ifade ederek kendileri açısından ‘ya tamam, ya devam’ maçı olacağını ifade etti. Normal sezonu, başarı grafiği yüksek bir şekilde noktaladıklarını ve üstün bir basketbol oynadıklarını kaydeden deneyimli basketbolcu, “Final serisinde hem Koopspor’un iyi bir hava yakalaması hem bizim hatalarımız ve yaşadığımız şanssızlıklar sonucu etkiledi.”dedi. Bu karşılaşmada maçın sayı oranının yüksek olmasını ve iki takımın da hücuma ağırlık vereceğine inandığını belirten Halil Kutruza, “Biz galip gelmek istiyoruz, tek düşüncemiz bu, bunu başaracağımıza inancımız da tam.”diye konuştu.

“Bizden beklenileni yapacağız ve şampiyonluk için sahaya çıkacağız”

Takımda havanın çok iyi durumda olduğunu ve tecrübeli oyuncular olarak takımı motive etmeye çalıştıklarını kaydeden deneyimli basketbolcu, “Özellikle son kaybettiğimiz maçtan büyük dersler çıkardık. Bu akşam da sahaya çıkıp elimizden gelenin fazlasını yaparak seriyi RA25’e taşıma niyetindeyiz.”dedi. Bu seneyi kendilerine yakışır şekilde ‘şampiyon’ olarak tamamlama niyetinde olduklarını ifade eden Halil Kutruza, “Bizden beklenileni yapacağız ve şampiyonluk için sahaya çıkacağız.”dedi.

“Cliff’in performansı bizi etkiledi”

Takımın performans anlamında bir düşüşü olduğuna inanmadığını ifade den Kutruza, “Bizim kaybettiğimiz maçlarda Koop’un Amerikalısı Cliff’in etkili performansı bize maçları kaybettirdi. Bana göre yenilgilerimizin sebebi budur. Ancak onu durdurmak da biz oyuncuların görevi, ben buradan bize destek veren başkanımız Hakan Atamtürk ve taraftarlarımıza teşekkür ederim. Onlara da buradan YDÜ’ye layık bir şekilde çıkıp, kendimizi fazlasıyla sahaya vereceğimizin sözünü veriyoruz.”dedi.