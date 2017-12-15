Serin ve nemli hava geliyor

Meteoroloji Dairesi 16-22 Aralık tarihlerini kapsayacak bir haftalık sürede bölgenin alçak basınçla, serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacağını açıkladı.



Buna göre, hava yarın Parçalı bulutlu, Pazar çok bulutlu günün ilk saatleri hafif yağmurlu, Pazartesi parçalı zamanla çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, Salı, Çarşamba ve Perşembe parçalı bulutlu, Cuma ise az bulutlu olacak.



En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde 19-22 derece santigrat dolaylarında seyredecek.



Rüzgâr periyodun ilk günlerinde Güney ve Batı, diğer günlerde Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette esecek.