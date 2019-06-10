Serin hava geliyor

Kıbrıs'ın önümüzdeki günlerde serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması ve havanın yağmurlu olması bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31-34; sahillerde ise 27-30 derece dolaylarında seyredecek.

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli; Çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu olacak.

Rüzgar da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.