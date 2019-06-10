Serin hava geliyor
Kıbrıs'ın önümüzdeki günlerde serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması ve havanın yağmurlu olması bekleniyor.
Kıbrıs'ın önümüzdeki günlerde serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması ve havanın yağmurlu olması bekleniyor.
En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 31-34; sahillerde ise 27-30 derece dolaylarında seyredecek.
Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre yarın az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu, sabah saatleri yer yer sisli; Çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu olacak.
Rüzgar da genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esecek.