Şerifoğlu: “Lig yeniden başlıyor”

Hüseyin KIRAL

Süper Lig’in ikinci devresinin ilk maçında Lefke’yi konuk edecek olan Yeni Boğaziçi’nde çalışmalar tüm hızı ile devam ediyor. 15 puanla ligin 15’inci sırasında bulunan Y.Boğaziçi, 17 puanla 10. sırada bulunan ve bugünkü görünümü ile birebir rakibi durumunda bulunan Lefke karşısında alacağı bir galibiyetle lig sıralamasında bir anda Lefke’nin üzerine çıkmanın hesaplarını yapıyor. Diğer yanda ise kaybedilecek üç puanın ardından neler yaşanabileceğini düşünmek bile istemediklerinin altını çizen Yeni Boğaziçi Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu, ikinci yarı hazırlıklarını da istedikleri gibi geçiremediklerini söyledi. Şerifoğlu, ilk yarıyı iki yabancı oyuncu Keita Ousmaneve Nodar Mammadov ile tamamladıklarını, ancak ilk yarının tamamlanması ile birlikte Nodar’ın aniden adadan ayrılmasının takımı sıkıntıya soktuğunu söyledi.

Şerifoğlu: “Ganalı genç Tanko tamam, ancak üçüncü yabancımızı bulamadık”

Yeni Boğaziçi Teknik Direktörü Eralp Şerifoğlu, ilk yarının hiç de istedikleri gibi gitmediğini, ancak henüz her şeyin bitmediğini ve ikinci yarıya galibiyetle başlayıp içlerindeki umutların yeniden yeşereceğini söyledi. Verilen arayı pek de iyi kullanamadıklarının altını çizen Şerifoğlu, herşeye rağmen geçtiğimiz hafta sonu yaptıkları üç günlük kampın kendilerine ilaç gibi geldiğini, yeni yabancı oyuncuları Tanko’yu daha iyi değerlendirme imkanı bulduklarını, ancak henüz üçüncü yabancı oyuncuyu kadroya dahil edemediklerini söyledi.

“Bizim için aslolan ligde kalıcı olmak”

Transfer dönemi boyunca yerli oyuncu olarak tek bir oyuncu olarak Hasan Aktaş’ı, yabancı oyuncu olarak da Tanko’yu transfer ederek renklerine bağlayabildiklerini belirten Eralp Şerifoğlu, kendileri için aslolanın sezon sonunda ligde kalabilmek olduğunu belirtti. “Takım olarak bunun için çalışıyoruz” açıklamasını yapan Şerifoğlu, “Kendi evimizde oynayacağımız Lefke karşılaşması, Lefke’nin olduğu kadar bizim için de çok önemli bir maç. Kazanmak istiyoruz” dedi. Eralp Şerifoğlu, “Bizim için lig yeniden başlıyor ve yeniden başlayacak olan bu lige galibiyetle başlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.