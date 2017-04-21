Seride ikinci maç

Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Erkekler Ligi’nde Final Serisi ikinci maçı bu akşam oynanacak. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ile Koopspor’u karşı karşıya getirecek olan serinin ikinci maçı saha avantajını elinde bulunduran YDÜ’nün evi NEU RA 25 Spor Salonu’nda oynanacak. Saat 20.00’de başlayacak olan karşılaşmaya ilginin çok yoğun olması bekleniyor. Geçtiğimiz gün serinin ilk maçında Koopspor rakibini 83-75 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti. Geçtiğimiz sezon da final serisinde karşı karşıya gelen iki ekip müthiş bir final serisi yaşatmış ve Koopspor 4-3 seriyi kazanarak şampiyon olmuştu. Bu yıl seride 3 galibiyet alan takım şampiyonluk ipini göğüsleyecek. Koopspor ilk maçı kazanmakla büyük bir avantajı da eline geçirdi.