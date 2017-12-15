“Seri yakalamak istiyoruz”

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü forması giyen Fırat Ersalan, YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu. “Geçtiğimiz hafta aldığımız Ozanköy galibiyetini taçlandırmak ve seri yakalamak istiyorsak hafta sonu karşılaşacağımız Y.Boğaziçi maçından galibiyet ile ayrılmalıyız” diyen Ersalan, Ozanköy karşısında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu, takımın moral ve motivasyonunun en üst seviyeye çıktığını belirtti.

Ersalan: “Zorlu bir deplasmana çıkıyoruz”

Fırat, rakiplerinin güçlü ve iyi defans yapan bir takım olduğunu, zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ifade ederken, bu maçı kazanacak güçte ve kalitede bir takım olduklarını söyleyerek, “Taraftarımızında desteği ile 3 puanı alarak haftayı galibiyet ile kapatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.