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Seri cinayetlerde polis yeni bir göle yöneldi

Seri cinayetlerde polis yeni bir göle yöneldi

Kıbrıs’ın güneyinde  işlenen seri cinayetlerin zanlısı Nikos Metaksas’ın bilgisayar ve cep telefonu arşivlerini inceleyen  polisinin, Metaksas’ın bir başka maden gölünü daha sıklıkla ziyaret ettiğini tespit ettiği bildirildi.

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Kıbrıs’ın güneyinde  işlenen seri cinayetlerin zanlısı Nikos Metaksas’ın bilgisayar ve cep telefonu arşivlerini inceleyen  polisinin, Metaksas’ın bir başka maden gölünü daha sıklıkla ziyaret ettiğini tespit ettiği bildirildi.
Politis gazetesi: “Bir Başka ‘Kırmızı Göl’ Daha” başlığı altında verdiği haberinde, ikisi çocuk 7 kişiyi öldürdüğünü itiraf eden ancak başka bir cinayet işlemediği iddiasında bulunan Nikos Metaksas hakkında Kıbrıs polisinin yeni verilere ulaştığını yazdı.
Habere göre Kıbrıs polisi, Metaksas’ın bilgisayar ve cep telefonunda yaptığı incelemeler sırasında, Metaksas’ın cep telefonunun,  Lefkoşa bölgesindeki bir başka maden gölünde sinyal verdiğini tespit etti.
Kıbrıs  polisi incelme sonrasında, Metaksas’ın, uzun zamandır faaliyette olmayan “Mathiati” (Matyat) köyündeki maden ocağında bulunan ve “Kokkinoandoni” ismini taşıyan maden gölünü sık sık ziyaret ettiğini tespit etti.
Gazete, söz konusu gölün, “Mitsero” madenindeki “Kırmızı Göle”çok benzediğini ve bölgede araştırma yapılmasının söz konusu olduğunu vurguladı.

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