Lefkoşa34 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNEY

  3. Seri cinayet mağdurlarının çocuklarına maddi destek
Seri cinayet mağdurlarının çocuklarına maddi destek

Seri cinayet mağdurlarının çocuklarına maddi destek

Kıbrıs Bakanlar Kurulu, seri cinayet mağdurlarının hayattaki diğer çocuklarına maddi destek yapma kararı aldı

A+A-

Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, seri cinayet mağdurlarının hayattaki diğer çocuklarına maddi destek yapma kararı aldığı bildirildi.
Politis gazetesi, öldürülenlerden biri olan 38 yaşındaki Marry Rose Tiburcio’nun iki çocuğu ile 29 yaşındaki Maricar Valtez Arquiola’nın bir çocuğuna, toplam 17 bin Euro’luk yardım yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı.
Haberde, Rum Yönetimi’nin, öldürülen kadın ve çocukların nereye gömüleceklerinin kararlaştırılmasının ardından, tüm cenaze masraflarını karşılayacağı da belirtildi.
 

Bu haber toplam 85 defa okunmuştur
Etiketler : , , , , , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Kurbanlarından 6’sı tespit edildiKurbanlarından 6’sı tespit edildiKıbrıs'ın güneyinde seri katili gözüyle bakılan Metaksas’ın yedi kurbanından 6’sının kimliğinin tespit edildiği ve geriye yalnızca geçtiğimiz gün cesedi bulunan 6 yaşındaki Siera’nın cesedine kimlik tespiti yapılmasının kaldığı haber verildi.
Anne ile kıza son vedaAnne ile kıza son veda
6 yaşındaki Sierra Memi göletinde bulundu6 yaşındaki Sierra Memi göletinde bulundu6 yaşındaki Sierra’nın cesedi bugün Memi göletinde bulundu.