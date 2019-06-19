Seri cinayet mağdurlarının çocuklarına maddi destek

Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun, seri cinayet mağdurlarının hayattaki diğer çocuklarına maddi destek yapma kararı aldığı bildirildi.

Politis gazetesi, öldürülenlerden biri olan 38 yaşındaki Marry Rose Tiburcio’nun iki çocuğu ile 29 yaşındaki Maricar Valtez Arquiola’nın bir çocuğuna, toplam 17 bin Euro’luk yardım yapılmasının kararlaştırıldığını yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi’nin, öldürülen kadın ve çocukların nereye gömüleceklerinin kararlaştırılmasının ardından, tüm cenaze masraflarını karşılayacağı da belirtildi.

