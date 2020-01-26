Serhatköy'de kavga: 10 tutuklu

Serhatköy yakınlarında anayol içerisinde gruplar arasında çıkan kavgada, bir kişi, aldığı darbe nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı, 10 kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün 18:00 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde Serhatköy yakınlarında anayol içerisinde iki grup arasında çıkan kavgada, demir sopalar da kullanıldı. Kavga sırasında U.H.(E-17)’nin aldığı darbelerden dolayı sol kolu kırıldı, M.K.(E-46) başına aldığı darbeden dolayı yapılan ameliyatının ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Olayda E.A.(E-38)’ya ait BMW marka aracın kaportası ise hasar gördü. Polis yoğun bakıma alınan M.K. haricinde kavgaya karışan bir guruptan R.A.(E-26), K.A.(E-31), B.A.(E-44), S.C.(E-33) ve E.A.(E-31); diğer gruptan ise E.A.(E-38), F.A.(E-59), B.A.(E-26), M.Y.(E-22) ve U.H.(E-17)’i tutukladı.



İZİNSİZ AĞAÇ KESİP ARACA YÜKLEDİĞİ TESPİT EDİLEN KİŞİYE YASAL İŞLEM...

Mersinlik köyünün güney batı kısmındaki ormanlık arazi içerisinde dün, T.T.(E-43)’nin ağaç kesme makinesi ve baltayla, yetkili makamdan izinsiz olarak, 1 adet çam ağacı ile 1 adet harnup ağacını kökten, 1 adet harnup ve 1 adet zeytin ağacını ise kısmen kesip odunlarını bir araca yüklediği tespit edildi. Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

BAŞKASININ PASAPORTUNU KULLANARAK KUZEYE GEÇMEYE ÇALIŞTI

Lefkoşa’da Lokmacı geçiş noktasından dün, Kıbrıs'ın kuzeyine geçmek amacıyla, tasarrufunda bulunan başka bir şahıs adına düzenlenmiş sahte pasaportu, görevli memura vermen N.O.H.(K-24) tutuklandı.