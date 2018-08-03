Serhan Önet resmi imzayı attı
K-Pet Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Doğan Türk Birliği, yeni oyuncusu Serhan Önet’e imzayı attırdı.
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K-Pet Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Doğan Türk Birliği, yeni oyuncusu Serhan Önet’e imzayı attırdı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda dün, imzayı atan tecrübeli savunma oyuncusu, resmen Doğan Türk Birliği’nin oyuncusu oldu. Deneyimli oyuncu, transferi kesinleşmesinin ardından sarı lacivertli ekibin Girne’deki kampına katılmıştı. Önet, Doğan Türk Birliği’ne bonservisli olarak gitti.
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Etiketler : Serhat Önen, Doğan Türk Birliği
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