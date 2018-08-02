Serhan Önet Doğan’da…

K-Pet Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk için iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Doğan Türk Birliği, tecrübeli oyuncu Serhan Önet'i kadrosuna kattı. Daha önceden Serhan Önet ile anlaşan sarı lacivertliler, Çetinkaya Başkanı Süleyman Yemen'den de onayı alarak transferi bitirdi. Transferin gerçekleşmesiyle birlikte oyuncu, Doğan Türk Birliği'nin kampına katıldı.

Önemli transferler yapıldı

Son iki sezonu şampiyon Yenicami’nin arkasından 2’nci sırada tamamlayan Doğan Türk Birliği’nde bu sezonki hedef kesinlikle şampiyonluk. Sarı lacivertli ekip transferlerini de bu yönde yapıyor. Doğan Türk Birliği şu ana kadar, Çağrı Kıral, Bayram Anday, Sercan Demirman, Cemal Yaşınses, İbrahim Çıdamlı ve Serhan Önet gibi isimleri kadrosuna kattı.