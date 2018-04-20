Serginin geliri Ortopedikler Derneği'ne bağışlandı
Kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi’nden 5 bin TL bağışlandı.
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Kadrajdan Dökülenler Fotoğraf Sergisi’nden 5 bin TL bağışlandı.
Fotoğraf Sanatçıları Neriman Turan ve Duyal Tüzün'ün karma fotoğraflarından oluşan “Kadrajdan Dökülenler” adlı fotoğraf sergisi, 16 Nisan Pazartesi akşamı saat 19.00'da Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi (AKM)’nde açıldı, 19 Nisan’a kadar sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Toplam 50 eserin sergilendiği sergide, fotoğrafların tanesi bağış amaçlı 150 TL'den satışa çıkarıldı.
Sergiden elde edilen 5 bin TL’lik tüm gelir, Kıbrıs Türk Ortopedikler Derneği'ne bağışlandı.
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Etiketler : Kadrajdan Dökülenler , fotoğraf, sergi
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