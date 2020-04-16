Şeren'in ölüm sebebi kalp krizi
Mehmetçik - Pamuklu köyleri arasında dün, tarla sürdüğü esnada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hasan Şeren'in ölüm nedeni açıklandı. Polis, Şeren'in ölüm sebebinin 'kalp krizi' olduğunu açıkladı.
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Mehmetçik - Pamuklu köyleri arasında dün, tarla sürdüğü esnada rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hasan Şeren'in ölüm nedeni açıklandı. Polis, Şeren'in ölüm sebebinin 'kalp krizi' olduğunu açıkladı.
Şeren, tarla sürerken rahatsızlanmış, ambulansla kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
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Etiketler : polis
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