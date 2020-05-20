Serdarlı'daki yangınlarla ilgili tutuklama

Polis, pazar günü Serdarlı’da çıkan iki arazi yangını ile ilgili bir kişiyi tutukladı

Polis Basın Subaylığı, 17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde Serdarlı köyünde iki farkli noktada çıkan arazi yangını ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen genis çaplı soruşturma neticesinde söz konusu iki yangının O.B.(E-37) tarafından çıkarıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.