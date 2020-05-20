Serdarlı'daki yangınlarla ilgili tutuklama
Polis, 17 Mayıs Pazar günü Serdarlı köyünün iki farklı noktasında çıkan arazi yangınlarıyla ilgili bir kişiyi tutukladığını duyurdu.
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Polis, pazar günü Serdarlı’da çıkan iki arazi yangını ile ilgili bir kişiyi tutukladı
Polis Basın Subaylığı, 17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde Serdarlı köyünde iki farkli noktada çıkan arazi yangını ile ilgili olarak polis tarafından yürütülen genis çaplı soruşturma neticesinde söz konusu iki yangının O.B.(E-37) tarafından çıkarıldığının tespit edildiğini açıkladı.
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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