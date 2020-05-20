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Serdarlı'daki yangınlarla ilgili tutuklama

Serdarlı'daki yangınlarla ilgili tutuklama

Polis, 17 Mayıs Pazar günü Serdarlı köyünün iki farklı noktasında çıkan arazi  yangınlarıyla ilgili bir kişiyi tutukladığını duyurdu.

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Polis, pazar günü Serdarlı’da çıkan iki arazi yangını ile ilgili bir kişiyi tutukladı  
Polis Basın Subaylığı, 17 Mayıs Pazar günü öğle saatlerinde  Serdarlı köyünde iki farkli noktada çıkan  arazi yangını ile ilgili olarak polis tarafından  yürütülen genis çaplı soruşturma neticesinde  söz konusu iki yangının O.B.(E-37) tarafından çıkarıldığının tespit edildiğini açıkladı.
Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

 

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