Serdarlı’da tiyatro heyecanı

Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği çatısı altında oluşturulan tiyatro ekibi, Çifte Nikah adlı tiyatro oyunu ile 23 Şubat Cumartesi saat 20:00’de ilk temsilini yapıyor.

Dernek yönetiminden verilen bilgiye göre; Sevil Emirzade’nin yazdığı Çifte Nikâh oyununu, YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi, Öğretim Görevlisi, İsmihan Yorgancı sahneye koydu. Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği yönetimi tarafından projelendirilen oyun, Kültür Dairesi onaylı olup, daire tarafından destekleniyor.

‘Kendin Olmak İçin Kendi Oyununu Oyna’ proje başlığı ile hayata geçirilen oyunda Serdarlı ve yöre köylerinden; Görneç, Ergenekon, Gönendere, Pınarlı’da ikamet eden yöre halkı rol aldı.

Oyunda rol alan oyuncuların isimleri şöyle; Mehmet Toykan Yorgancı, Sezgin Maraşlı Ecem Maraşlı, Tezcan Talaş Alodalı, Sonay Demirpençe, Şenel Hacıarif Ersenal, Gülten Özdirenç, İsmahan Büyüksoy, Ayşe Kabalcı, Şerife Kemaloğlları, Aysel Gümüş, Fatma Akrep, Güven Serdar, Hakkı Yorgancı, Behzat Ersenal, Abdi Kabalcı. Canlı müzikte İsmahan Büyüksoy ve Behzat Ersenal’a gitarı ile Taygun Hacıarif eşlik ediyor.

Bir temsil olarak planlanan Çifte Nikah oyunu, Serdarlı ve yöre halkının yoğun talebi üzerine üç temsile çıkartılmıştır.

Oyun, 23 Şubat Cumartesi (yarın), 24 Şubat Pazar, 27 Şubat Çarşamba günleri,

saat: 20:00’de Serdarlı Spor Kulübü (Halk Evi)’de oynanıyor.

Oyun, bu tarihleri takiben, 9. Mart Cumartesi saat 20.00’de Yakın Doğu Üniversitesi, Kütüphanesi, salon 4’te Lefkoşa seyircisi için sahnelenecek.

Yarı belgesel folklorik oyun, Kıbrıs lehçesi ile yazıldı. Kıbrıs Lehçesi ile oynanan oyun, Türk gelenek ve göreneklerine de ışık tutuyor.

Oyun, Mesarya’da bir Türk Köyünde, 40’lı yıllarda, Kıbrıs adasının İngiliz idaresinde olduğu dönemlerde geçer. İkinci Dünya Savaşı’nın yaşandığı bu yıllarda, Ada’da kuraklık baş gösterir. Bu dönemde yaşanan çekirge sürülerinin ekinleri istila etmesi de fakirliğe fakirlik katar. Yaşamını sürdürmek için asker olmayı bir geçim kapısı sayan erkekler, gençler İngiliz askeri olarak orduya yazılırlar.