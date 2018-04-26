Serdarlı'da ölümlü kaza!

Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı -Geçitkale arasında meydana gelen trafik kazasında Hasan Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili açıklması şöyle:

"Ölümle Neticelenen Trafik Kazası. 26.4.2018 tarihinde, saat 19:30 sıralarında, Ercan -İskele Anayolu üzerinde Serdarlı -Geçitkale arasında, Atıf Sunar (E-38), yönetimindeki JZ 139 plakalı salon araç ile İskele istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametinden gelmekte olan Görneç köyünde sakin Hasan Maraşlı (E-60) yönetimindeki EF 528 plakalı salon araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu EF 528 plakalı araç sürücüsü Hasan Maraşlı olay yerinde yaşamını yitirirken, kazada yaralanan JZ 139 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İbrahim Çevik (E-57) ve Eyüp Yegin (E-24) LDH'ne kaldırılarak tedavileri halen sürüyor. JZ 139 plakalı araç sürücüsü Atıf Sunar tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir."