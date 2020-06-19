Serdarlı’da kurşunlama, 1 tutuklu
Serdarlı’da dün akşam Hüseyin Çimen’e ait GC 540 plakalı araca iki el ateş edildi, olayla ilgili 1 kişi tutuklandı
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Serdarlı’da dün akşam 6 ile 8:30 saatleri arasında, Hüseyin Çimen’e ait GC 540 plakalı araca iki el ateş edildi.
Çimen’in aracı, anayol üzerinde isimsiz bir restoranın park alanında park edilmişti.
Polis Basın Subaylığı, olayla ilgili polisin soruşturma başlattığını ve 56 yaşındaki zanlı O.C.’nin tutuklandığını kaydetti.
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