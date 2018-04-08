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Serdarlı'da bahar şenliği yapıldı

Serdarlı'da bahar şenliği yapıldı

Serdarlı Belediyesi öncülüğünde, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği ile Serdarlı Muhtarlığı’nın katkılarıyla, “Serdarlı Sestaları Bahar Şenliği”nin 6’ncısı bugün yapıldı

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Serdarlı Belediyesi öncülüğünde, Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği ile Serdarlı Muhtarlığı’nın katkılarıyla, “Serdarlı Sestaları Bahar Şenliği”nin 6’ncısı bugün yapıldı.

Kurulan stantlarda bölge insanının el sanatları ve kültürünü yansıtan yiyeceklerin yapılıp satıldığı şenlikte, konuşmalar yapıldı, şiirler ve maniler okundu, gösteriler sunuldu, teşekkür plaketleri takdim edildi.

Şenliğin açılışında konuşan Serdarlı Sağlık ve Kültür Derneği Başkanı Şenay Serdar, sestanın unutulmaması ve gelecek nesillere taşınması için dernek çatısı altında çeşitli kurslar düzenlediklerini ifade etti.

Serdarlı Belediye Başkanı Salih Bayraktar ise konuşmasında, yöresel kültürün ve tarihi zenginliklerin unutulmaması amacıyla her türlü girişimin yapılmakta olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da şenliğe katılarak bir konuşma yaptı.

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Fotoğraflar: Ayşe GÜLER

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