“Serdarlı’da babutsa kültürü bitti”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Üreticiler, Serdarlı (Çatoz) köyünde, babutsa hasadının ‘Pamuk Hastalığı’ yüzünden önceki yıllara göre daha az olduğunu belirtti. İki yıl öncesinde Kapalı Maraş’tan çıkarak kısa sürede Mesarya’ya yayılan ‘Pamuk Hastalığı’ babutsa üreticilerini endişelendiriyor. Serdarlı halkı, hükümetin konu hakkında somut bir adım atmadığını belirterek, babutsa kültürünün Serdarlı halkı için bittiğini dile getiriyor.

Serdarlı halkı YENİDÜZEN’e konuşarak, bu durumun uzun yıllar boyunca ilk kez başlarına geldiğini, hastalığın iki yıl önce ilk çıktığı zamanlarda hükümetin konuyla ilgili somut bir adım atmadığını söylüyor. Babutsanın köyün simgesi olduğunu ifade eden köylüler, gelecek seneye yemek için bile babutsa bulamayacaklarını söylüyor.

Verimlilik düşüyor, ağaca zarar veriyor

İki yıl önce Kapalı Maraş’tan çıkarak, kısa sürede Mesarya Bölgesi’ne yayılan Pamuk Hastalığı, hem ağaçların verimliliğini düşürüyor, hem de ağacı yok edebiliyor. Babutsa meyvesinin simgesi olan Serdarlı köyü de bu hastalıkla mücadele ediyor. Pamuk Hastalığı, bir ağaçtan, bir ağaca kolay bir şekilde bulaşabiliyor.

BÖLGE HALKI NE DEDİ? BÖLGE HALKI NE DEDİ?

Evrim Habeş: “Hastalık 2 yıl önce çıktı, kimse önlem almadı”

“1995 yılından 2015 yılına kadar ben bu mesleği yaptım. 2015 yılında sağlık problemlerim nedeniyle bu işi bırakıp emekliye ayrılmak durumunda kaldım. Lefkoşa’da mahkemelerin orda satıcılık yapıyordum, şu anda benim oğlum orda duruyor. Ben bu işi yaptığım dönemde hiç böyle bir hastalıkla rastlamadım. Bu hastalık 2 yıl önce ilk kez çıktığı zaman hükümet hiçbir önlem almadı. Ziraat Dairesi bu süreçte 3 kez köye gelip gözlem yaptı ama sonunda somut bir şey olmadı. Bırakın ticaretini, seneye yemek için bile bulamayacağız. Meyveye bir sıkıntı vermiyor ama ağacı kurutuyor. Ağaç kuruduğu için de meyve kalmadı. Şimdilik var ama bu işin geleceği kalmadı.”

Turgay Çoban: “Kendi çabamızla ilaçlıyoruz ama yeterli olmuyor”

“Hükümet bu hastalığı bir türlü önleyemedi. İlk çıktığı zaman gidip kapılarını çaldık ama somut bir adım göremedik. Önceden önlem alınsa bu hastalık gidecekti. Ziraat Dairesi bize ilaç vermemesine rağmen biz kendi imkanlarımızla, kendi cebimizden para ödeyerek ilaçlamaya çalışıyoruz ama bu Pamuk hastalığı tükenmediği sürece, bu bizim hep karşımıza çıkacak. Yani bütün çabamız, bir nevi boşa gitmiş olacak. Hastalık meyveye zarar vermiyor ama ağacı kurutuyor. Benim üzüntümüz, bize kimsenin yardımcı olmaması… Babutsa hem ülkemizin, hem köyümüzün bir kültürüdür ve bu kültürümüz ne yazık ki, bu hastalık yüzünden önümüzdeki senelerde olmayabilir.”

Cemal Kadiroğlu: “Bu hastalık temizlenmezse önü kesilmez”

“5 yıl öncesine kadar ben de bu işin ticaretini yapıyordum ama şimdi bıraktım. Bugün sabah Ziraat Dairesi’nin yetkilileri köyümüze gelip incelemelerde bulundu ve bu işte kurtulmak için ilacın ulaştığı bölü noktaların kesilmesini söyledi. Ben bu görüşe katılıyorum. Bir ağaç ne kadar ilaçlansa bile ölü veya kuru bir noktada o hastalık varsa, ağacı yeniden bulaştıracak. Meyveye bir zararı yok ama satıcı da ürününü en iyi şekilde, kuşku duymadan satmak ister. Şimdi bir noktada satıcılar da haklı. İnsanlar kendi cebinden yüzlerce lira verip ilaç alıyor, buna rağmen bu hastalık yayılmaya devam ediyor. Ziraat Dairesi’nin ilaç konusunda insanlara daha yardımcı olmalı. Bizim köyümüz babutsasıyla ünlü ve ne yazık ki babutsalar tükenmeye doğru gidiyor.”

Altan Çoban: “Serdarlı’da babutsa kültürü bitti”

“Hastalığın bulaştığı ağaçların kökleri hepsi kötü durumda, artık bunun çaresi yok. Zaten şu anda meyvenin toplanma zamanı olduğu için ilaçlama da yapamıyoruz. Serdarlı halkı böyle bir hastalığı yıllardır ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı. Hastalık ilk çıktığı zaman ilgili daireye bu konuyu ilettik. Onlar bize sadece 2 paket ilaç verdi ve bizler de o ilaçları kullandık. Tekrardan istemeye gittiğimizde bize maliyetin yüksek olduğunu ve veremeyeceklerini söylediler. Ondan sonra tekrardan başlayan bu hastalık yürüdü, gitti ve önü alınamadı. Bir kişinin ilacı alıp da, kendi ağacına bir ilacı atmasıyla biten bir hastalık da değil. Ağaçların komple ilaçlanması lazım ki, hastalık bir ağaçtan diğer ağaca atlama yapmasın. Dedelerimiz ve babalarımızdan miras kalan bu ağaçlar günden güne tükeniyor. Eskiden topladığımız meyvenin bu yıl %5’ini toplayamadık. Serdarlı’da babutsa kültürü bitti, gelecek seneye yemeye bile bulamayacağız.”



‘Pamuk Hastalığı’na yakalanan babutsa ağacı kolayca kuruyabiliyor.