Serdarlı'da 2 farklı noktada yangın

Serdarlı köyünde bugün saat 11.00 sıralarında 2 farklı noktada yangın meydana geldi.

Polisin açıklamasına göre, yangın sonucu 10 dönümlük arazi içerisinde bulunan kuru otlar yandı. Yangına polis itfaiye ve çevre sakinleri traktörler ile müdahale edildi. Yangın kontrol altına alındı soğutma çalışmaları devam ediyor.

ŞİDDETLİ RÜZGAR YANGINLARA SEBEP OLDU

Şiddetli rüzgar bugün sabaha karşı Yeşilırmak, Yeniceköy ve Nergisli’de yangına sebep oldu. Şiddetli rüzgarın etkisiyle elektrik tellerinin bir birine çarpması sonucu çıkan kıvılcımların meydana getirdiği yangınlarda, 20 dönüm arazi, ağaçlar, sulama borusu, çeşitli eşyalar ve balyalar yandı. Yangında bir de köpek telef oldu.

Yeşilırmak’ta şiddetli rüzgar sebebiyle elektrik tellerinin bir birine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlardan dolayı köy içerisinde 2 farklı noktada yangın meydana geldi. Yangın polis itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaklaşık 20 dönümlük arazi içersindeki makilik alan, 10 metre uzunluğundaki sulama borusu ve iki meyve ağacı yandı.

Yeniceköy’de de, Yusuf Canbaz’a ait bir dönümlük arazi içersinde bulunan kuru otlar, hurda halinde bulunan üç adet araç ve bu araçların birinin içerisinde bulunan yarış araçlarına ait muhtelif kapı, koltuk, rims ve aksesuarlar yandı. Arazi içersinde demir kafes içerisinde beslediği 1 adet köpek ise yanarak telef oldu.

Nergisli’de ise ağıllar bölgesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu; Osman Kadı’ya ait 6 adet rulo balya, Gürtan Toygar’a ait plastik sulama hortumları ve 1 adet zeytin ağacı yandı.

Soruşturma devam ediyor.

MAĞUSA’DA İHMALKARLIK YANGIN ÇIKARDI

Mağusa’da sakin İ.K. (E-40), evin avlusu içerisindeki kuru otları yetkili makamdan izinsiz yaktığı sırada rüzgarın etiksiyle ateşin kontrolden çıkması sonucu Hüseyin Gazi’ye ait bir buçuk dönüm ekili arpanın yanmasına sebep oldu.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.