Serdar Denktaş'ın evinde hırsızlık

Aralarında DP Genel Başkanı Serdar Denktaş'ın yazlığının da bulunduğu Sadrazamköy'deki Rivera Villaları olarak bilinen doğu sitesindeki 4 evde hırsızlık yapıldı.16 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olayında evlerdeki pekçok elekronik eşya van tipi bir araca yüklenerek çalındı.

Polis olayla ilgili şu bilgiyi paylaştı: 16 Haziran - 5 Temmuz tarihleri arasında, Sadrazamköy'de Güzel Sokak üzerinde bulunan bir sitede bulunan dört villa meçhul şahıslar tarafından açılarak içerilerinden birçok ev eşyasının yanı sıra, elektronik eşyalar (TV, radyo-teyp çalar, küçük mutfak aletleri, ütü vb) çalınmıştır. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor