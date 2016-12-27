Meltem Sonay

UBP- DP Azınlık Hükümeti’ni ‘bölen’ Özelleştirme (Değişiklik) Yasa Önerisi Meclis Genel Kurulu’nda görüşülüyor.

Kamuya aktarılan KTHY ve ETİ çalışanlarının haklarını düzenleyen Yasa Önerisi görüşmeleri sırasında söz alan Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Yasa’nın bu şekilde geçmesinin bir süre sonra ‘duvara toslanmasına’ neden olacağını belirtti, Yasa Önerisi’nin komiteye geri çekilmesini önerdi.

Getirilmek istenen düzenleme ile ilgili hem Başsavcılık, hem de Personel Dairesi’nin OLUMSUZ görüşleri olduğunu ifade eden Denktaş, “Bu olumsuz görüşlere rağmen ‘Ben Başbakan olarak söz verdim yapacağım’ tavrını kabul etmemiz mümkün değil” dedi.

Serdar Denktaş Yasa Önerisi’nin bu şekilde yasallaşması ile ‘Protokolün de dışına çıkılacağını’ ifade etti, düzenlemelerin mali yapıya uygun olmadığını söyledi.

“Hükümetlerde fikir ayrılıkları olabilir, bu da onlardan biri… Bunu bir Hükümet Krizine döndürmek isteyenler olabilir. Bunun olmamasını dilerim” diyen Serdar Denktaş, Yasa Önerisi’ni komiteye çekme önerisini yineledi, grubu ile birlikte Genel Kurul’dan ayrıldı.