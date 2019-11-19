Serdar Denktaş: “Özersay deşifre olmuş ayıbını örtmek istiyor”

Serdar Denktaş, basına yansıyan ‘oğluna arazi kiraladığına’ ilişkin haber ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay’ın ‘bu nedenle Dörtlü Koalisyon’dan çekildik’ ifadelerine yönelik açıklama yaptı, Özersay’ın ‘iyice deşifre olmuş malum pazarlıklar sonucu hükümeti yıkmanın ayıbını örtmek istediğini’ savundu.

“Partili dostlarını birer birer sözleşmelerle istihdam ederken gündem değişir mi dersiniz?”

Denktaş’ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Öyle anlaşılıyor ki sayın Kudret Özersay, ‘Dörtlü Koalisyon Hükümeti’ni artık iyice deşifre olmuş malum pazarlıklar sonucu yıkmanın ayıbını örtmek istiyor.

Peki; kiralama dosyalarının tümünü, hem kendisine hem meclise bizzat taktim ettiğimi bilmiyor mu?

İstifa ettiğim en son Bakanlar Kurulu toplantısında “buyurunuz, hepsi sizin” demedik mi?

Sanırım açıklaması gereken, daha hükümet sürerken, aracılıların yaptığı pazarlıklardır, karşılıklı verilen sözlerdir, UBP-HP gizli nikahıdır.

Halbuki “aracılar” konuşuyor, sayın Kudret Özersay susuyor.

Kim bilir, belki de bu çabalar, tam da devlette başlattığı “kadrolaşma” faaliyetleri açığa çıktı diyedir.

Partili dostlarını birer birer sözleşmelerle istihdam ederken gündem değişir mi dersiniz?

Pek sanmam!”