Serdar Denktaş: “İşin gerçeği sabaha çıkar”

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Yorum yapmamak için direndim ama telefon ve mesajlar durmak bilmiyor. Crans Montana'da görüşmeler halen devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın ve TC Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları dışında buradan gelecek hiçbir yorum doğruyu yansıtmıyor. Bazı basın mensubu arkadaşlarımız maalesef Rum kaynaklı bilgileri gerçekmiş gibi yansıtarak ve doğruluğunu yanlışlığını araştırmadan yorumlar yapıyorlar. İşin doğrusu yarın sabahın erken saatlerinde ancak ortaya çıkar.”