Serdar Denktaş DP Genel Başkanlığı'nı bıraktı

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş bugün Lefkoşa İlçe Binasında Parti Meclisi ile yaptığı toplantı sonrasında genel başkanlığı bıraktığını açıkladı.

30 Kasım’da parti kurultayına kadar geçici başkanlığı Genel Sekreterin devraldığını belirten Denktaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili henüz bir bilgi vermedi.