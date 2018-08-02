Fehime ALASYA

Hükümetin aldığı ‘Hayat Pahalılığı’ (HP) artışlarının vekil maaşlarına yansıtılmaması kararının ‘hukuksuzluk’ olduğunu savunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, yapılanı ‘keyfi uygulama’ olarak nitelendirdi.

Amcaoğlu “Muhalefet yapma anlamında kendimi sorumlu hisseden bir eski bürokrat olarak şunu söyleyebilirim ki; bir şeyleri yaparken altını yasalarla doldurmak zorundasınız. Kanun hükmünde bir yasal dayanağı olması gerekir. Ben bunu savunuyorum” dedi.

Yapılan uygulamanın keyfi uygulama olduğunu iddia eden Amcaoğlu, YENİDÜZEN’e özel açıklamasında “Bundan sonra gelecek olan hükümetler bir kamu çalışanının performansını beğenmezse onun Hayat Pahalılığı ödeneğini alıp başka bir kamu çalışanı statüsündeki personele verme kararı ile aynı şey değil midir bu? Bunlar keyfi yapılacak uygulamalar içinde olmamalı. Yoksa milletvekilleri artış almış hayat pahalılığı almış önemli değil.” ifadelerine yer verdi.

“Bu yaştan sonra Serdar Beyden ceza mı alacağım?”

Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile görüştüğünü de dile getiren Amcaoğlu, “Herkese eşit seviyede Hayat Pahalılığı'nın yansıtılması noktasındaki kararı kanun hükmünde vermeliler. Yapılan tamamen hukuksuz bir fiildir ve Serdar Bey bana Milletvekillerini konuştukları için cezalandırdığını söyledi. Bu yaştan sonra Serdar Beyden ceza mı alacağım?” dedi.

Yasal olarak durumun takipçisi olacak

Nasıl bir çalışma yapacağı yönünde “Henüz net bir durum yok” diyen Amcaoğlu, ilerleyen süreçte nasıl hareket edeceğinin netleşeceğini, bu durumun yasal olarak takipçisi olacağını kaydetti.

Amcaoğlu, “Bugün sadece Milletvekillerinin maaşları ödenmedi. Bankadan geri çekildi. Hâlbuki kanun hükmünde kararname çıkarılması gerek, şu an maaşlarımız ödenmedi. Herkes ödendi, 50 kişinin maaşı ödenmedi. Bunun keyfi olmaması lazım.” dedi.

“Kanun hükmünde bir yasal dayanağı olması gerekir”

YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Olgun Amcaoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Başbakan ve Başbakan Yardımcısı'nın hukuk profesörü olduğu bir hükümette yasalara muhalefet eder şekilde hareket edilmesi gerektiğini çok rahatlıkla bilen insanlardandır. Bunun ekonomik anlamda bir ivedilik söz konusu olması gerekliliği ve yasal anlamda altının tam anlamıyla dolu olması gerektiğini bilebilecek kadar orada çalıştık. Hangi konuda olursa olsun. İster maaş ve hayat pahalılığı konusunda olsun ister başka bir konuda olsun… Kaldı ki 39. Hükümet dönemindeki CTP’nin motorlu araçlarla alakalı muafiyet konusunda ekonomik anlamda ivedilik arz etmediğini iddia ederek mahkemeye baş vuran Sayın Erhürman'dı… Her zaman özellikle olumlu ve sorumlu muhalefet yapma anlamında kendimi sorumlu hisseden bir eski bürokrat olarak şunu söyleyebilirim ki; bir şeyleri yaparken altını yasalarla doldurmak zorundasınız.

Kanun hükmünde bir yasal dayanağı olması gerekir. Ben bunu savunuyorum.”

“Yasalara aykırı hareket ederseniz bunun hesabı sorulur”

“Bununla birlikte milletvekillerinin dokunulmazlık konusu gibi durumlarla da itibarsızlaştırılması da günden güne apaçık ortaya çıkıyor. Hayat pahalılığı herkese yansıtılmalı. Milletvekilliği maaşları, müsteşar maaşları üzerinden belli yasal uygulamalarla ortaya çıkan maaşlardır. Bugün maaş üzerinden değil de itibar üzerinden gitmek gerek. Yasalar üzerinde eğer bir karar alırsanız sonraki devamında gelen hükümetler vasıtası ile yasalarla argüme edilmesini sağlamak zorundasınız.

Yasalara aykırı hareket ederseniz bunun hesabı sorulur.

Kamuda yaklaşık 18 bin kusur insan maaş alıyorsa bununla ilgili hem anayasada hem de diğer yasalarda kimlerin ne şekilde maaş alacağı şartlar belirlenmişse ki anayasada en önemli haklardan biridir maaş hakkı bunlarla ilgili yasal değişiklikleri düşünüp fizibiletisini yapıp hayata geçirilmesini yapmak lazım.

Bunlar keyfi yapılacak uygulamalar içinde olmamalı. Yoksa milletvekilleri artış almış hayat pahalılığı almış önemli değil. Yoksa geçmiş dönemde alınan bazı karaları ben şahsen alkışlayıp taktir etmiştim. ‘Az kazanan Çok, çok kazanan az” olmak kaydıyla yapılaştırmaya gidilmesi kararı alınmıştı.

Ülkede ekonomik sıkıntılar yaşandığı sırada ya az kazanan çok, çok kazanan az olacak şekilde, herkese eşit seviyede Hayat Pahalılığının yansıtılması noktasındaki kararı kanun hükmünde vermeliler.

Yapılan tamamen hukuksuz bir fiildir ve Serdar Bey bana Milletvekillerini konuştukları için cezalandırdığını söyledi.

Bu yaştan sonra Serdar Beyden ceza mı alacağım?

Kanun hükmündeki kararnamelerin ekonomik anlamda ivedilik arz etmesi gerekmesi ve bunun yanında yasalara dayandırılması gerekiyor.”