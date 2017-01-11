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Sercem-Erdal takası bitti

Sercem-Erdal takası bitti

Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde Mapfree ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında ilk olarak Yendüzen’in okuyucularına duyurduğu takas gerçekleşti.

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Vakıflar Bankası Basketbol Ligi’nde Mapfree ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında ilk olarak Yendüzen’in okuyucularına duyurduğu takas gerçekleşti. Mapfree’nin genç yıldızı Sercem İnancı YDÜ’ye, YDÜ’nün başarılı oyuncusu Erdal Özirfanoğlu da Mapfree’ye transfer oldu. İki oyuncunun takasında herhangi bir para ödenmezken, oyuncuların birebir takas yoluyla transfer olduğu öğrenildi. Sercem İnancı’nın YDÜ ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenilirken, Erdal Özirfanoğlu’nun maddi konularla ilgili ufak pürüzleri çözdükten sonra Mapfree’ye transfer olması bekleniyor.

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