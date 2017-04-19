Sercan Çoban: “Kazanıp bekleyeceğiz"

Halit Dağ

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Değirmenlik forması giyen takımın kaptanı Sercan Çoban YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu.

“Ligde kalmak için elimizden geleni yapacayız” diyen Çoban, “Son haftaya kadar ümidimizi kaybetmeyip sıralamada üzerimizde yer alan takımların puan kaybetmelerini bekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bölge derbisini kazanmak istiyoruz”

Hafta sonu karşılaşacakları bölge derbisi niteliğindeki Cihangir maçı ile ilgili olarak açıklama yapan Sercan, Cihangir'in ligin rahat takımlarından olduğunu ancak rakiplerinin sahasında oynaycakları derbiyi kazanmak isteyeceklerinin farkında olduklarını, kendilerinin de kazanmak zorunda olduğunu düşündüğü zaman seyir zevki yüksek bir karşılaşma olacağını söyledi.

Sercan son olarak centilmence ve hak edenin kazanacağı sakatlıksız bir karşılaşma olmasını temenni ediyorum dedi.

“Miranda kalitesini gösterdi”

Ligin ikinci devresinde takıma katılan golcü futbolcu Miranda için de konuşan Sercan Çoban “Miranda takıma kısa sürede uyum sağladı. Onun başarılı performansı tüm takıma yansıdı. İnşallah son 3 haftada da gollerine devam eder ve hep birlikte Değirmenliği ligde tutarız” dedi.