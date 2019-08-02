Serbest Liman ve bölge yönetim kurulu başkan ve üyeleri değişti
Serbest Liman ve Bölge yönetimine yeni atamalar yapıldı. Buna göre, başkanlığa Dilaver Bilgen getirildi.
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Serbest Liman ve Bölge yönetimine yeni atamalar yapıldı. Buna göre, başkanlığa Dilaver Bilgen getirildi.
Bakanlar Kurulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, başkan Halil Onbaşı ve üyeler Hüseyin Özcafer, Osman Kocatürk ve Zerrin Metcooğlu, görevlerinden alındı.
Yeni atamalarla Dilaver Bilgen Serbest Liman ve Bölge Yönetim Kurulu Başkanı olurken, Gökhan Gazioğlu, Cenk Özyalçın ve Süleyman Canatan da üyeliklere getirildi. (tak)
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Etiketler : atama, serbest liman, dilaver bilgen, resmi gazete
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