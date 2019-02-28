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Serbest Hekimler: Özelde kaç hasta bakıldı?

Serbest Hekimler: Özelde kaç hasta bakıldı?

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, “özel hastanelerin de kamulaştırıldığı” iddiasıyla kamu hekimlerinin, özel hastane ve kliniklerde yaptığı poliklinik ve ameliyat sayısını sordu.

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Serbest Çalışan Hekimler Birliği, “özel hastanelerin de kamulaştırıldığı” iddiasıyla kamu hekimlerinin, özel hastane ve kliniklerde yaptığı poliklinik ve ameliyat sayısını sordu.

Devlet hastanelerinde saat 13.00’den sonra bakılan hasta sayısı hakkında da açıklama isteyen Serbest Çalışan Hekimler Birliği, “Son 1 ayda özel sağlık kuruluşlarında kamu hekimleri tarafından bakılan hasta sayısını, hangi saatlerde bakıldığını ve yapılan ameliyatların yapılma saatlerini  ve kimler tarafından yapıldığını biliyor musunuz?” sorusunu gündeme getirdi.

Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu imzasıyla yayınlanan açıklama şöyle:

 

Konu:La Fontainden Masallar

Bölüm:Saat:14:30’a Kadar  Poliklinik Hizmeti Başlattık

Yayınlanma Tarihi:25 Ocak 2019

Yayınlanma Yeri:Sponsorlu Facebook Reklamı

 

                  Sayın Sağlık Bakanı verdiğiniz sponsorlu Facebook reklamlarında kamuya ait  sağlık kuruluşlarında saat:14:30’a kadar halka Poliklinik hizmeti başlattığınızı söylüyorsunuz.Bu söyleminizle  ne kadar aciz duruma düştüğünüzü farkında mısınız?  

                  Yaptığınız sponsorlu reklamlarla sağlıkta bir yere varılamayacağını sizlere hatırlatmak isteriz.Kamu Hekimlerinin zamanda mesai yolculuğunun gerçek öyküsü aşağıdadır.

1-Kamu hekimlerinin mesai saatlerinin kaça kadar  olduğu 1979 yılında yapılan Kamu Görevlileri Yasası İçdüzeninde yazmaktadır.

2- 40 yıldır ve halen mesailerine uymayan bu elit, saygın, onurlu zümrenin diğer kamu görevlilerinden farkı nedir?

3-Bundan 1.5 yıl önce Sayın Serdar Denktaş, dönemin pek muhterem Sağlık  Bakanının   talebi üzerine bu arkadaşların mesailerine uyması için tüm şartları zorlayarak hatırı sayılır bir artış yapmamış mıydı? Peki ne oldu?

4-Sakın konuyu saptırmayın, duygu sömürüsü  yapmayın açık ve net olun niye mesailerine 40 yıldır uymuyorlar.Mesailerine uymamalarına rağmen niye kamu sağlık hizmetlerini yapmak için ek mesai alıyorlar.

5-Bu açıklamayı yaparken herhalde tüm özel  sağlık kuruluşlarını kamulaştırdığınızı ve hekimlerinizin  mesailerini kamu sağlık kuruluşlarında  değil,  buralarda yaptıklarını söylemeyi unuttunuz.

6-Kamuoyuna kamu hastanelerinde ve sağlık merkezlerinde Saat:13:00’den sonra bakılan hasta sayılarını açıklayabilir misiniz?

7-Son 1 ayda özel sağlık kuruluşlarında kamu hekimleri tarafından bakılan hasta sayısını, hangi saatlerde bakıldığını ve yapılan ameliyatların yapılma saatlerini  ve kimler tarafından yapıldığını biliyor musunuz?

                    Artık kendi kendinizi kandırmaktan vazgeçin.Yıllardan beridir sağlıkta sistemsizliğin ve  reformların yapılamamasının tek sebebi kendilerini halkçı,  kamu hastanelerini evleri  bilenlerin vizyondan hiç inmeyen grev,eylem istifa filmidir.

 

Gelecek Bölüm:Domuz Gribi İle Mücadelede  Öyküsü

 

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