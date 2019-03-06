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Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nden dilekçeninn yeniden incelenmesi talebi

Serbest Çalışan Hekimler Birliği'nden dilekçeninn yeniden incelenmesi talebi

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu Başkanı Örs’ten, KTSÇHB’nin 22 Şubat’ta gönderdiği dilekçeyi “tekrar, yasalara hakim bakanlık çalışanları ile” gözden geçirmesini talep etti.

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Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu Başkanı Örs’ten, KTSÇHB’nin 22 Şubat’ta gönderdiği dilekçeyi “tekrar, yasalara hakim bakanlık çalışanları ile” gözden geçirmesini talep etti.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu,  KTSÇHB Yönetim Kurulu ve Özel Sağlık Hizmetleri Kurulunun bir üyesi olarak, 22 Şubat  tarihinde Kurul Başkanı  Örs’e  gönderdikleri yazıda,  yasal sorumluluğunu hatırlattıklarını ve  gereğini yapmasını  talep ettiklerini, yazının hemen akabinde 25 Şubat’ta  Örs imzalı bir yazının  özel sağlık kuruluşlarına gönderildiğini kaydetti.

Özel Sağlık Hizmetleri Kurulu Başkanı Umure Örs’ün 25 Şubat’ta özel sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazının içeriğini eleştiren Gardiyanoğlu, 
Örs’ün  gönderdiği yazıda  ’özel hasta bakma hakkı’’ ifadesi yer aldığını, oysa, Anayasa Mahkemesi’nin Nisan 2018 tarihinde aldığı  kararda, kamu hekimlerinin özel hasta bakamayacağına, hiçbir şekilde kendi nam ve hesaplarına ücret tahsil edemeyeceğine  karar verip “özel” kelimesini Anayasa’ya aykırı bulduğunu hatırlattı.

Gardiyanoğlu, Örs’ün gönderdiği yazının  çok acele  ya da konuya hakim olmadan yazıldığını  iddia ederek, yazının ikinci satırının başında virgülden sonra ‘’özel Sağlık Kuruluşunun/ Biriminin’’ ve devamında  yazılanlarda  bir anlam bütünlüğü olmadığını ileri sürdü.

Gardiyanoğlu, Örs’ten, protokolleri  hangi yasal mevzuata dayanarak yenileyeceğini kamuoyuna açıklamasını isteyerek, tüzüğün hiçbir yasal dayanağı  olmadığını savundu.
Gardiyanoğlu, “Buna rağmen niye yasa dışı olarak hala protokol yapmak için özel sağlık kuruluşlarına çağrı yapıyorsunuz?” diye sordu.

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