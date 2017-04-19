Serbest Çalışan Hekimler Birliği TIP-İŞ'i kınadı

Serbest Çalışan Hekimler Birliği, kamu sağlık servislerindeki grevi eleştirerek “Sağlıktaki amacı belli olan eylemlerin bedeli halkımıza ödetilmemelidir” açıklamasında bulundu.

Dünkü grevle ilgili olarak TIP-İŞ'e bazı sorular yönelten “Tıp-İş'in grevi sırasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi aciline intikal eden, hayati öneme haiz acil iki cerrahi vaka olmuş mudur?” diye sordu. İşte Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği'den yapılan yazılı açıklama:

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak, Tıp-İş'in yapacağını duyurduğu ve dün gerçekleştirdiği grevi, gerekçeleri ile birlikte eleştirmiş ve hatta, kamu sağlığının etkilenmemesi adına defalarca uyarılarda bulunmuştuk. Nitekim, Tıp-İş'in, yine mesai saatleri içerisinde yaptığı dünkü grevi sırasında, Gazimağusa'da yaşanan üzücü olay ve hemen akabinde Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki gelişmeler, bazı soruların cevaplanması gerekliliğini doğurmuştur.

1- Tıp-İş'in grevi sırasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi aciline intikal eden, hayati öneme haiz acil iki cerrahi vaka olmuş mudur?

2- Şayet böyle iki vaka intikal etmişse, on-call cerrah çağrılmış mıdır, kendisine ulaşılabilmiş midir, vakaya müdahale etmiş midir?

3- On-call cerraha ulaşılamaması söz konusu ise, gerekçesi nedir?

4- Vakaların acildeki akıbeti ne olmuştur? Tıp-İş'in, diğer unsurlarla süsleyerek, ikinci işi merkezine taşımaya çalıştığı grevinde, halkımızın sağlığını üstü kapalı tehditler üzerinden sürdürdüğü sağlık politikasını kınıyor, yukarıdaki sorularımızı başta Tıp-İş Başkanı olmak üzere, konunun tüm muhataplarını, halkımızı aydınlatmak adına cevaplamaya davet ediyoruz.