Serbest Çalışan Hekimler Birliği TIP-İŞ'i kınadı
Serbest Çalışan Hekimler Birliği, kamu sağlık servislerindeki grevi eleştirerek “Sağlıktaki amacı belli olan eylemlerin bedeli halkımıza ödetilmemelidir” açıklamasında bulundu.
Serbest Çalışan Hekimler Birliği, kamu sağlık servislerindeki grevi eleştirerek “Sağlıktaki amacı belli olan eylemlerin bedeli halkımıza ödetilmemelidir” açıklamasında bulundu.
Dünkü grevle ilgili olarak TIP-İŞ'e bazı sorular yönelten “Tıp-İş'in grevi sırasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi aciline intikal eden, hayati öneme haiz acil iki cerrahi vaka olmuş mudur?” diye sordu. İşte Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği'den yapılan yazılı açıklama:
Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak, Tıp-İş'in yapacağını duyurduğu ve dün gerçekleştirdiği grevi, gerekçeleri ile birlikte eleştirmiş ve hatta, kamu sağlığının etkilenmemesi adına defalarca uyarılarda bulunmuştuk. Nitekim, Tıp-İş'in, yine mesai saatleri içerisinde yaptığı dünkü grevi sırasında, Gazimağusa'da yaşanan üzücü olay ve hemen akabinde Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki gelişmeler, bazı soruların cevaplanması gerekliliğini doğurmuştur.
1- Tıp-İş'in grevi sırasında, Gazimağusa Devlet Hastanesi aciline intikal eden, hayati öneme haiz acil iki cerrahi vaka olmuş mudur?
2- Şayet böyle iki vaka intikal etmişse, on-call cerrah çağrılmış mıdır, kendisine ulaşılabilmiş midir, vakaya müdahale etmiş midir?
3- On-call cerraha ulaşılamaması söz konusu ise, gerekçesi nedir?
4- Vakaların acildeki akıbeti ne olmuştur? Tıp-İş'in, diğer unsurlarla süsleyerek, ikinci işi merkezine taşımaya çalıştığı grevinde, halkımızın sağlığını üstü kapalı tehditler üzerinden sürdürdüğü sağlık politikasını kınıyor, yukarıdaki sorularımızı başta Tıp-İş Başkanı olmak üzere, konunun tüm muhataplarını, halkımızı aydınlatmak adına cevaplamaya davet ediyoruz.