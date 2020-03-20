Serbest bırakıldılar
Vedat Baltacı'nın kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan 5 zanlı, olayla bağlantıları olmadığından dolayı serbest bırakıldı.
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Vedat Baltacı'nın kurşunlanmasıyla ilgili tutuklanan 5 zanlı, olayla bağlantıları olmadığından dolayı serbest bırakıldı.
Lefkoşa’da 16 Mart 2020 tarihinde meydana gelen ve bir kişinin kurşunlandığı olayla ilgili “Katle Teşebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma, Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma Tasarrufu, Sirkat” suçlarından tutuklanan 5 zanlı serbest bırakıldı.
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Etiketler : vedat baltacı, mahkeme
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