Seran Kaşif Tatlısu’da…

Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tatlısu’nun yeni teknik direktörü Seran Kaşif oldu. Geçtiğimiz akşam Tatlısu yöneticileri ile bir araya gelen Kaşif, yapılan görüşmede her konuda anlaştı ve takımın yeni teknik patronu oldu. Kaşif, bundan sonraki süreçte Tatlısu’yu çalıştıracak.

Sarı siyahlı ekip, ligin ilk 5 haftasında 7 puan toplayarak, grubun 5’inci sırasında bulunuyor. Tatlısu, önümüzdeki hafta sonunda grubun güçlü ekiplerinden Denizli’yi konuk edecek.