Mustafa Erkan

Kültür Dairesi’nin katkılarıyla düzenlenen Seramikçiler Derneği XI. Dernek Üyeleri Sergisi 16 Aralık Pazartesi İsmet Vehit Güney Sergi Salonu’nda açıldı. Sergide, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği’nin 16 üyesinin seramik eserleri sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Semral Öztan, sergi ile ilgili yaptığı açıklamada, 1999 yılında kurulan derneğin unutulmaya yüz tutmuş seramik sanatını geliştirmek, yaygınlaştırmak ve daha geniş kitlelere ulaştırılmak amacında olduğunu kaydetti. Bu anlamda yurt içinde ve yurt dışında birçok etkinlik düzenlediklerini anımsatan Öztan, serginin açılışına katkı koyan Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat’a, dernek üyelerine ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Katılımcılar

Sanatçıların, özgün konuları kendi sanatlarıyla bütünleyerek ve farklı seramik pişirimi teknikleriyle harmanlayarak ürettikleri eserlerin yer aldığı Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği XI. Dernek Üyeleri Sergisi’nde; Semral Öztan, Bedia Kale, Eser Keçeci, Fatma Madali, Hasan Saydam, Hasan Eminağa, Hayal Dimililer, Mümine Özdemirağ Yağlı, Mine Korudağ, Nergül Gezer Dündar, Özlem Kul Durmaz, Özge Refik Kutsay, Sinem Saydam, Ülviye Perçinci Oksu, Vedia Okutan Gaydeler ve Yener Doğan’ın eserleri yer aldı.