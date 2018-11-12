Seracılık da artık fon kapsamında

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun güvence kapsamının genişletileceğini duyurarak, 1 Ocak 2019’dan itibaren seracılığın da fon kapsamına alınacağını açıkladı.

Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’nda milletvekilleri, Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıyla ilgili raporuyla ilgili görüşlerini belirtti.

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, Meclis’te yapılan atamalarla ilgili eleştirileriyle başladığı konuşmasında, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yasa maddelerini okuyarak fon için toplanan paranın farklı devlet kurumlarında tutulmasının yanlış olduğuna işaret etti.

2017 yılında oluşan değerlerin heba edildiğini de savunan Taçoy, üretimle ilgili bir plan olmadığını, bu nedenle de KKTC’nin ilk kez patates ithal eder hale geldiğini söyledi.

2019 yılındaki politikaların konuşulması gereken bir zaman diliminde olunduğunu ifade eden Taçoy, amacın sadece kağıt üzerinde öngörülen geliri yazmak olmadığını, fonun 2017 bütçesine onay vereceklerini ancak 2018 için farklı bilgiler talep edeceklerini belirtti.



ARIKLI: ÖNCE DOMATES, ŞİMDİ DE PATATES…



YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, Genel Tarım Sigortası Fonu’yla ilgili bütçeye konan programların yıllardır kopyala yapıştır şeklinde çalışıldığını ve hiçbir adım atılmadığını savundu.

Patates konusunda yaşanan sıkıntıyı ve bakanın konuyla ilgili açıklamasını paylaşan Arıklı, Toptancılar Birliği’nin birkaç ay önce domateste şimdi de patateste halka aynı oyunu oynadığını savunarak, niye isteyen herkesin ithalat yapamadığını sordu.

Arıklı, ithalatın her noktada serbest bırakılmamasını anlayamadığını, piyasayı ucuzlatmanın başka yolu olamayacağını belirtti.

Öngörülen sıkıntılar için tedbir alınamamasını eleştiren Arıklı, Hal Yasası için toplumun her kesiminin ısrarcı olmasının zorunluluğuna değindi.



OĞUZ: MEVCUT DÜZEN DEĞİŞMELİ



UBP Milletvekili Dursun Oğuz ise Genel Tarım Sigortası’nın sadece kuraklığı karşılayan bir fon görüntüsünde olduğunu söyleyerek, “Artık mevcut düzeninin değişmesi lazım” dedi.

İnsanların fona katkı yaparak fondan yararlanamamasının yanlışlığını herkesin bildiğini ancak bunu değişmek için adım atılmadığını söyleyen Oğuz, bu fonun insanlara güven veren bir yapıya kavuşturulması gerektiğini belirtti.



HAMZAOĞLLARI SORUNLARI SIRALADI



CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları, Genel Tarım Sigortası’nın işleyişiyle ilgili eleştirilerde bulunarak, yıllardır bu konuda sistemsizlikten kaynaklanan sorunlara örnekler verdi.



ŞAHALİ, “MADEM YASAL DEĞİLDİ SİZ GÖREV BAŞINDAYKEN NİYE ADIM ATMADINIZ?”

Konuşmacıları yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun 2016 yılından kalan sorunları olduğuna işaret ederek, usulüne uygun olmayan borçlandırmalar sonucunda bu noktaya gelindiğini söyledi.

TÜK’ün Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan borçlanmasıyla ilgili de açıklamalar yapan Şahali, UBP Milletvekili Amcaoğlu’na hitaben “Madem yasal değildi siz görev başındayken niye adım atmadınız?” diye sordu.

“BUGÜN GELİNEN NOKTA ÇOK BİLENLERİN GETİRDİĞİ NOKTADIR”

Tarımın ciddi bir ekonomik faaliyet ve herkesin ahkam kesmesine açık bir konu olduğunu dile getiren Şahali, “Tarımın bugün geldiği nokta, çok bilenlerin getirdiği noktadır” dedi. Şahali, kendisinin bu konuda bilgili ve uzmanlardan oluşan bir ekip kuracağını kaydetti.

Gübre satışıyla ilgili de detaylı bilgi veren Şahali, geçmişte tohumsuz kalınmasın diye yapılan girişimin şimdi yerden yere vurulmasını da anlamadığını kaydetti.

Şahali, gününde talep getirmeyenlerin isteklerinin 20 torbayla sınırlandırıldığını belirtti.

Patates için gerekli iklim koşullarının oluşmaması nedeniyle yaşanan sıkıntıları da anlatan Şahali, Kıbrıs patatesi denilen ürünün tohumunun 40 yıldır Hollanda’dan geldiğini de vurguladı.

Üreticinin tercihinin korunaklı satış olduğuna işaret eden Şahali, bunun sofralık patates rekoltesinin düşüşüne neden olduğunu da hatırlattı. Şahali, geçen yıl ekilen patatesin TÜK’e satılacağıyla ilgili bir bağlayıcılık bulunmadığını ifade etti.



“İTHALATI TOPTANCI KOOPERATİFİNE VERMEK HATAYDI”



Üreticinin rekolte düşüklüğü nedeniyle yaşadığı kaybı telafi etmek amacıyla ithalatı toptancıların kurduğu kooperatife verdiklerini, burada hata yaptıklarını kaydeden Şahali, bundan sonra böyle bir konu yine gündeme geldiğinde bunu yapmayacaklarını söyledi.

Toptancıların kurduğu kooperatife ithal izni vermelerinin doğru bir karar olmadığını itiraf etti.



“YENİDEN YAPILANDIRMAYA DESTEK VERELİM”



“Genel Tarım Sigortası’nın yeniden yapılandırılmasına hep birlikte destek verelim” diyen Şahali, bundan sonra yapılacak işlerin mevzuata uygun olacağını vurguladı.

Şahali, önceki hükümet programlarıyla son hükümet programında yer alan konuların daha dikkatli okunmasını tavsiye ederek, en azından kendisi alanında kopyala yapıştır yapılmadığını belirtti.

Şahali, yaşanan ekonomik çalkalanmaya da işaret ederek, “Kaçınılmaz bir takım sorunlar yaşanmıştır ancak bunlar öngörülebilir değildi” dedi.

Tarım Sigorta Fonu’nun güvence kapsamının genişletileceğini de açıklayan Şahali, 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren seracılığın da Genel Tarım Sigortası Fonu kapsamına alınacağını vurguladı.

Şahali’nin konuşmasının ardından UBP milletvekilleri Menteş Gündüz, Önder Sennaroğlu ve Olgun Amcaoğlu yeniden söz alarak eleştirilerini yineledi.

Daha sonra Genel Tarım Sigortası Fonu 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.