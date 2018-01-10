YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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İnternet dünyasının kapısı ve aracı konumundaki sitelerin tasarım ve içeriklerinin ön plana çıkarılmasını arzu eden sanal dünya yapıcıları, bazı şeyleri incelemek ve önemsemek zorundadır. Arama motorlarının internet sitesini hemen tanımasını isteyen hemen herkesin dikkat etmesi gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar beş başlık altında toplanmak ister isek şöyle oluşmaktadır: Öncelikle ve kesinlikle Duyarlı Bir Tasarım, Websitesi iç dizayn, Özgünlük, Sosyal medya ayağı ve backlink olarak gösterilir.

Duyarlı Bir Tasarım

SEO uzmanlığına ihtiyaç kesinlikle site yapım aşamasında duyulmaktadır. Daha tasarım aşamasında, internet sitesi tasarımcısı ile koordineli bir çalışma içerisinde olmalıdır. Zira İnternet sitesinin tasarımının önemi kadar SEO ciheti ile uygunluğu da önemli ve ön planda tutulmalıdır. Bu çok mühim mevzu en öncelikli dikkat edilmesi gereken şeydir.

İnternet sitesini ziyarete gelen sanal dünya gezgini misafirleri, istediklerini kolaylıkla bulabilecekleri, bir tıklama ile erişimin sağlana bileceği kolaylıklar içeren bir internet sitesi istemektedir. İnternet sitesi hem işlevsel olmalı hem de görsel anlamda göze hitap edip, gözü doyurmalıdır. Zira görsellik ile SEO doğru orantılıdır. Gerek yazının karakteri gerek yazı ebadı gerekse de yazı rengi ve de yazı ile internet sitesinin renk ahengi birbirleri ile ilintili şeylerdir. Bütün bu işlemler, sanal dünyada hem hızlı tanınmaya hem de arzu edilen başarıya ulaşmaya sebep teşkil eder. Bu sebep ile tasarımı çok yönlü yani hem mobil hem de diğer kullanıcılar boyutu ile yapmak gerekir.

Web sitesi İç Dizayn

İnternet sitenizi ziyarete gelecek sanal âlem misafirlerinizi en iyi ağırlamanın yollarını bulmanız gerekiyor. Hatası olmayan ve sanal dünya misafirlerinizi ağırlayacağınız bir internet sitesi planlamak en önemli unsurlardandır. İnternet sitesinin yalın ve duru hali daha çok ilgi çeker. İnternet sitesinin iskeletini oluşturur iken hataların olmadığından, gayet yalın ve duru olmasından ve de sanal dünya misafirlerinin gözüne hitap ediciliğinden emin olunmalıdır. SEO ile ön plana çıkmak ve rakiplerin bir adım önüne geçerek sanal dünya dükkânınıza müşterileri çekebilmenin yolu budur.

Özgün Ve Düzgün Bir İçerik

İnternet sitesi içeriği arama motorlarının tanıması adına en önemli şeyler arasındadır. Hem özgün olmalı hem kolay anlaşılır olmalı hem de güncel olmalıdır. SEO yazı tekniği ile uzman bir yardım aracılığı ile hazırlanmış içerikler olmaz ise olmazların başında gelir.

Sosyal Medya Ayağı

SEO yazı ve tasarımın kuvvetini artıran bir olgu da Sosyal Medyadır. Hemen herkesin sürekli kullandığı bir mecrayı atlamamak gerekir. İnternet sitenize yönlendirmede ve beğenide ön plana çıkmada kullanmak gereken bir araçtır.

Backlink

İnternet sitenizin başka mecralardan linkinin verilmesi temin edilmelidir. (Bakınız: Off-Page SEO)Yazılan her özgün içerik sayesinde alınacak linklerin sayesine arama motorlarının öncelemesi temin edilir. Linkin bina edilerek internet sayfasına yönlendirmesini temin etmek bu işin önemli kurallarındandır. Tabi linklerin kaliteli olması size büyük katkı sağlarken, kalitesiz backlinkler ise siteniz için dezavantaj oluşturabilir.