Şentürk, Dünya Posta Gününü kutladı

Posta Dairesi, Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) kuruluş yıldönümünü ve tüm dünya postacılarının Dünya Posta Gününü kutladı.

Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürk, iletişim ve posta sektöründe önem arz eden 9 Ekim Dünya Posta Birliği Kuruluş Yıldönümü ve Dünya Posta Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Şentürk, bilişim ve haberleşme kavramlarının oldukça önem kazandığı ve bu alanda gelişmelerin hızlı yaşandığı bir zaman diliminde olduğumuzu belirterek, “İnsanlık tarihinde dumanla başlayan haberleşme zamanla değişim ve gelişim göstererek yerini güvercinlere, ulaklara, postacılara, günümüzde ise e-postalara bırakmıştır” dedi.

Küreselleşmeyle birlikte posta sektörünün de kendini yenilemek, öneminden bir şey kaybetmeden çok hızlı gelişen dünyaya ayak uydurmak durumunda kaldığını söyleyen Şentürk, günümüzde Posta idarelerinin artık mektubun yanı sıra kargoyu, elektronik ticareti, finansal hizmetleri ve sektörle bağlantılı inovatif diğer kavramları konuştuğunu ve hizmetlerini çağa uygun hale getirip daha da ileri düzeye taşıma gayreti içinde olduğunu belirtti.

Şentürk şöyle devam etti;

“Posta idarelerinin söz konusu hizmetleri sunmaya evrilmesinde elbette posta sektörünün küresel düzenleyicisi olan ve 9 Ekim 1874 tarihinde hayata geçirilen Dünya Posta Birliği [Universal Postal Union-UPU]’nin büyük payı vardır. Bu vesileyle iletişim ve posta sektöründe önem arz eden 09 Ekim günü her yıl Dünya Posta Birliği Kuruluş Yıldönümü ve Dünya Posta Günü olarak kutlanmaktadır.

“Bu vesileyle, öncelikle covid-19 pandemisi nedeniyle dünya genelinde hayatlarını yitirdiklerini üzüntüyle gözlemlediğimiz tüm posta çalışanı meslektaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyor, işbirliği içinde yardım ve desteklerini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi [PTT A.Ş.]’nin her kademedeki görevlilerine ve de üstün gayret ve özveri ile çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma takdir, sevgi ve saygılarımı sunar, küresel posta sektörünün düzenleyicisi konumunda bulunan Dünya Posta Birliği’nin (Universal Postal Union-UPU) kuruluş yıldönümünü ve tüm dünya postacılarının Dünya Posta Gününü içtenlikle kutlarım”