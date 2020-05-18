Sennaroğlu’dan medyaya ‘linç’ eleştirisi

UBP Milletvekili Önder Sennaroğlu, Büyükkonuk Belediye Başkanı, oğlu Ahmet Sennaroğlu’nun “Mali Polis tarafından tutuklanması”na yönelik yayınlar nedeniyle medyayı eleştirdi, “Medyada linç kampanyası yapanlar hakkında hukuki yollara başvuracaklarını” söyledi.



UBP Milletvekili Sennaroğlu’nun “Vergilerle ilgili Yasa Gücünde Kararname” gündeminde, meclis kürsüsünü, oğlunun tutuklanma süreciyle ilgili kullanması dikkat çekti.

Sennaroğlu, 15 Mayıs 2020’de yaşanan tutuklamalardan sonra konu hiç sorgulanmadan hatta henüz hiçbir ifade bile alınmamışken bazı basın yayın organlarının aslı astarı olmayan haberler yaydığını ve büyük bir linç girişimi başlatıldığını öne sürdü.

Sennaroğlu bu durumun kendisini ve ailesini oldukça üzdüğünü belirtti.

Konu yargıda olduğundan dolayı bu konuyla ilgili açıklamayı önümüzdeki günlerde avukatların detaylarıyla yapacağını, kendinin bu konuya girmeyeceğini dile getiren Sennaroğlu, tutuklular Büyükkonuk’tan daha ayrılmadan, “Sennaroğlu tutuklandı, evinde yapılan aramalarda çok sayıda laptop, telefon ve sahte evrak geçirildi” şeklinde gerçeği yansıtmayan haberler yayınlandığını belirtti.



Bu haberlere artık ulaşılmadığını kaydeden Sennaroğlu, tanık çavuşun “Zaten zanlıların evinde kanunsuz bir şeye rastlanmadığı” yönünde açıklaması olduğunu savundu.



Sennaroğlu, kendileriyle ilgili yapılan haberlerin tümünün asılsız olduğunu öne sürdü.

Tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de basın özgürlüğü olduğunu ve buna saygı duyduğunu dile getiren Sennaroğlu, basın etik ilkeleri gereği tutuklananların isimlerinin ve fotoğraflarının yayınlanmaması gerektiğine işaret etti.

Tutuklamalar sırasında orada basın görevlisi olmadığını söyleyen Sennaroğlu kişilerin yargı önüne çıkmadan mahkum etme girişimini “hakkaniyete aykırı ve kabul edilemez” diye tanımladı.

Günümüzde KKTC basınında masumiyet karinesine aykırı uygulamalar olduğunu dile getiren Sennaroğlu, daha suçluluğu kesinleşmemiş insanların isimlerinin ve fotoğraflarının yayınlanmasının insan haklarına aykırı olduğunu söyledi.

Medyada linç kampanyası yapan ve destek verenlere karşı hukuki yollara başvuracaklarını anlatan Önder Sennaroğlu, bu yapılanların haber alma özgürlüğü ile yakından uzaktan alakası olmadığını kaydetti.

Yargı tarafından suçlu bulunmadıkça herkesin masum olduğuna işaret eden Sennaroğlu, basını gerçeklere göre hareket etmeye çağırdı.