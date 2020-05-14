Sennaroğlu teminatla serbest bırakıldı

Sahte evraklarla yurt dışındaki şahısların hesaplarından şirketlerine ait pos cihazını kullanarak yaklaşık 215 bin TL para çekilmesiyle ilgili olarak tutuklanan Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, kardeşi H.S. ve A.B.S. tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından mahkemeye çıkarıldı. Her 3 zanlı teminatla bağlanarak serbest bırakıldı.

Tahkikat memuru Polis Çavuşu Ersan Yara’nın olayı anlatmasının ardından yargıç Zehra Bilgeç kararını açıkladı.

Mahkeme tarafından; üç zanlının pasaportlarına el konulması, yurt dışına çıkışları yasaklanması, haftada 1 en yakın polis karakoluna ispatı vücut yapmaları ve kefaletle serbest bırakılmaları kararı verildi.