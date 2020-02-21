Sennaroğlu ‘özür’ diledi

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Mağusa Hastanesi’ndeki bir doktora yönelik sözleri nedeniyle özür diledi.



3 Mayıs 2018 tarihinde Mağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran bir hastayla ilgili belediye başkanının sözleri “dava konusu” olmuştu.

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, “gereken tedavinin yapılmadığını” ileri sürerek sosyal medya hesabından canlı yayın gerçekleştirmiş, gerek hastane gerekse sağlık personeline yönelik ithamlarda bulunmuştu.

TIP-İŞ’in “kamu hekimlerini itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşım sergileyen tüm kesimlere karşı yasal yollara başvuracağız” açıklaması sonrasında Mağusa Devlet Hastanesi’de görevli Dr. Cihan Tüccar, Ahmet Sennaroğlu’na ‘zem ve kadih’ davası açmıştı.

Ahmet Sennaroğlu sosyal medya hesabından özür diledi, dava geri çekildi. Belediye başkanı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Ben Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu 03.03.2018 tarihinde sosyal medya üzerinden,Dr Cihan tüccar”ı da ilgilendiren yaptığım paylaşım ile ilgili sonradan öğrendiğim bazı gelişmeler bulunmaktadır.

Yaptığım paylaşımımda ilgili hastanın tedavisi uzman doktor tarafımdan düzenlenerek yapılmıştır ve hasta kendi imzası İLE isteği ile hastaneden ayrılmıştır. Doktor hanım mesleğinde gayet başarılı ve mesleğini düzgün bir şekilde icra ermektedir ve bu mesele ile ilgili Doktor hanımın herhangi su istimali yoktur. Yapmış olduğum paylaşımdan dolayı DR.Cihan Tüccar ve ailesinden özür diliyorum.”