Sennaroğlu ‘ifadeye’ çağrıldı

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, ifadesi alınması için karakola çağrıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, Sennaroğlu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Amirliği tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere polise celp edildi. Sennaroğlu hakkında tutukluluk kararı çıkmadı. Polisin soruşturması sürüyor…