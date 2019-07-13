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Sennaroğlu: “Cenaze yarın”

Sennaroğlu: “Cenaze yarın”

Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Kaplıca’da boğularak hayatını kaybeden dört kişinin cenazesinin yarın yapılacağını bildirdi.

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Büyükkonuk Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Kaplıca’da boğularak hayatını kaybeden dört kişinin cenazesinin yarın yapılacağını bildirdi. Sennaroğlu, yaptığı açıklamada “Ciğerimiz yanıyor… Cenazelerimiz yarın Büyükkonuk mezarlığında yapılacak, öğlen namazında mükakip olarak defin yapılacaktır. Tüm dostlara duyurulur” şeklinde konuştu.

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